Чебоксары, 17 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Чувашии в первом чтении принят законопроект бюджета на 2022 год. По сравнению с первоначальной редакции бюджета на 2021 год доходы на предстоящий год предлагается принять с ростом с 61,5 млрд рублей до 67 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Сессия Госсовета Чувашии, на которой рассматривается проект бюджета на 2022 год

Согласно законопроекту, доходы республиканского бюджета в 2022 году в Чувашии прогнозируются на уровне 66 981 138 тыс. рублей, в том числе собственные доходы — в сумме 34 804 867 рублей (52% в общем объёме поступлений), безвозмездные перечисления — в размере 32 176 270 рублей (48%).

Расходы спроектированы на уровне 70 746 790 тыс. рублей, бюджет свёрстан с дефицитом в размере 3 765 652 тыс. рублей

Что касается других параметров, то доходы региональной казны в 2023 году предлагается утвердить на уровне 62 726 799 тыс. рублей, расходы — в размере 65 485 927 тыс. рублей, дефицит составит 2 759 128 тыс. рублей. В 2024 году минфин предлагает доходы утвердить в сумме 64 287 942 тыс. рублей, расходы — в размере 64 126 355 тыс. рублей при профиците бюджета в 161 586 тыс. рублей.

Как отметил спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, в этом году проект республиканского бюджета до внесения на рассмотрение Кабинета министров и парламента обсуждался на заседании так называемого «расширенного правительства». Поэтому, по словам спикера, многие вопросы чиновники и депутаты разрешили на первоначальном этапе подготовки главного финансового документа.

Законопроект принят депутатами в первом чтении. Второе чтение назначено на 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете на 2021 год в первой редакции доходы и расходы были утверждены в размере 61,5 млрд рублей и 64,4 млрд рублей, дефицит спрогнозирован на уровне 2,9 млрд рублей.

В январе — сентябре 2021 доходы республиканского бюджета составили 53,7 млрд рублей, что на 7,8% больше аналогичного прошлогоднего периода. Расходы за указанный период увеличились на 9% и достигли 48,4 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 5,3 млрд рублей.