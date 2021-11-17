Гудермес, Чечня, 17 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В одном из частных домов города Гудермеса в Чечне произошел взрыв газа, пострадали четверо человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Последствия взрыва газа

«В городе Гудермес произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания в частном жилом доме. По предварительной информации, пострадали четыре человека»,— говорится в сообщении спасательного ведомства.

Инцидент произошел вечером 16 ноября. При взрыве газовоздушной смеси произошло частичное обрушение домовладения. Все пострадавшие — несовершеннолетние, уточнили в прокуратуре региона. Дети доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, где им оказывается необходимая помощь. На месте взрыва проводится проверка, работают следственные органы.