Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM В Бурятии суточный прирост случаев заражения коронавирусом увеличивается непрерывно последние восемь дней. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 244 новых носителя.

Коронавирус Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 202 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 66 712. Из них к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 59 312 человек, в том числе 205 за последние сутки. В числе контактных лиц остаются более 14 тыс. жителей.