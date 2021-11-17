Якутск, , 08:31 — REGNUM Жители Якутска стали на 3% реже заболевать коронавирусом, в целом по республике снижение числа новых случаев инфекции составило 1%. Об этом заявила заместитель руководителя оперативного штаба Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Permkrai.ru

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Количество пациентов ковидных госпиталей уменьшилось почти на 10%. Однако есть территории, где уровень заболеваемости продолжает расти.

«Рост новой коронавирусной инфекции отмечается в тех улусах, в которых продолжается интенсивное передвижение граждан из одного района в другой. При этом для сельских улусов характерно снижение числа заболевших, что связано с нашими природными и климатическими условиями. Оперативным штабам районов необходимо усилить контроль за соблюдением мер по снижению передвижения граждан, масочному режиму и социальному дистанцированию», — пояснила Ольга Балабкина.

По её словам, за сутки в регионе выявлены 284 случая COVID-19, в том числе 136 — в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, юрист из Якутии Зинаида Гусева обратилась в Верховный суд региона с иском, который оформлен как коллективное заявление и направлен на отмену системы QR-кодов в регионе. По мнению юриста, ограничения в виде входа по QR-кодам в организации с массовым посещением людей нарушают не только конституционные права жителей республики, но и принцип равенства.