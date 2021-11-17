Москва, 17 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Большинство российских туристов (74%) откажутся от покупок путёвок и билетов на самолеты и ж/д поезда, если введут обязательные QR-коды и не будет альтернативы в виде ПЦР-теста, приводит данные опроса Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Такие туристы планируют организовать отпуск без QR-кодов: поездки на дачу, поход, путешествие на автомобиле, проживание в частном секторе и др. 12% не видят для себя проблемы при введении QR-код, так как недавно вакцинировались или переболели COVID-19.

Предпочтут отложить планы на вторую половину 2022 года или до отмены QR-кодов 10% российских туристов. Вакцинироваться или ревакцинироваться ради возможности свободно путешествовать готовы лишь 4% респондентов.

Онлайн-опрос туристов проводится на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР) с 16 ноября. За один день в опросе приняли участие более 2730 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, dольшинство жителей России (68%) выступает против введения системы QR-кодов в магазинах и на транспорте.

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