Кызыл, , 08:29 — REGNUM В Туве коммунальные службы выведены на борьбу со снегом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за считанные часы 16 ноября в республике выпало большое количество осадков.

Уборка снега в Туве Администрация Кызыла

При этом синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды. В связи с этим власти региона призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах, по возможности отказаться от дальних поездок. Руководителям муниципалитетов поручено сосредоточить все силы и средства на предотвращение негативных последствий от непогоды.

«Необходимо задействовать всю имеющуюся технику на расчистку снега, при необходимости привлечь к данной работе трудовые коллективы населенных пунктов», — отметили в правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Туву накроет сильный снегопад