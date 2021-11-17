Подгорица, 17 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Сборная Турции одержала победу над командой Черногории в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Турция

Сборная Черногории открыла счёт на третьей минуте матча, отличился нападающий Фатос Бечирай. После этого в составе турецкой команды голы забили полузащитники Керем Актюркоглу на 22-й минуте и Оркун Кёкчю на 60-й.

В группе G первое место заняла сборная Нидерландов, которая набрала 23 очка вышла напрямую на чемпионат мира. Сборная Турции с 21 очком стала второй и попала в стыковые матчи.

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