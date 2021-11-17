Екатеринбург, 17 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Обманутые дольщики Свердловской области смогут рассчитывать на компенсацию стоимости жилья по средней рыночной цене. Такой законопроект приняли депутаты регионального Заксобрания на своём заседании.

77metrov.ru Дольщики

Поправки внесены в областной закон о поддержке граждан, которые пострадали от деятельности юрлиц по привлечению денег граждан. Спикер парламента Людмила бабушкина отмечает, что обновлённый нормативный акт позволяет обманутым гражданам приобрести у застройщика дополнительные метры жилой площади.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области решили поддержать наследников умерших обманутых дольщиков жилья.