Оренбург, 17 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура судилась с минздравом в интересах ребенка, который страдает редким заболеванием. Надзорное ведомство требовало обеспечить пациента лекарством. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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В ходе прокурорской проверки, проведенной по жалобе, ребенку назначен лекарственный препарат, как единственно возможный для лечения заболевания, включенного в перечень редких (орфанных) заболеваний. Стоимость разового приема лекарства составляет более 1 млн рублей.

Министерством здравоохранения области в добровольном порядке не обеспечило ребенка лекарственным средством. Вопрос решался в судах нескольких инстанций. Ребенок начал получать лечение.