Ереван, , 08:26 — REGNUM Стало известно о погибшем военнослужащем ВС Армении во время боестолкновений на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Военнослужащие Армении Алексей Колчин ИА REGNUM

По данным военного ведомства, погиб контрактник Меружан А. 1991 года рождения. Также известно о 12 военнослужащих, которые попали в плен. Из них семеро служат по контракту, а пятеро — призывники.

Ранее в минобороны сообщили о четырёх раненых. Информация о потерях уточняется. При этом в армянской газете «Грапарак», ссылаясь на свои источники, сообщили, что в ходе боёв якобы были убиты 30 человек, ранены 50, а около 100 пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана «вторглись» на армянскую территорию. 16 ноября Баку обвинил армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты. Обе стороны сообщали о боях на границе. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств обеих стран созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, боевые действия прекратились.

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