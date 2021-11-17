Роттердам, Нидерланды, , 08:23 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В составе нидерландской команды голы забили нападающие Стивен Бергвейн на 84-й минуте и Мемфис Депай на 91-й.

Сборная Нидерландов заняла первое место в группе G, набрав 23 очка, и напрямую вышла на чемпионат мира. Второй стала сборная Турции, набравшая 21 очко и попавшая в стыковые матчи. Норвегия заняла третье место и завершила борьбу за выход на ЧМ-2022.

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