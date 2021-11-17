Москва, , 08:22 — REGNUM В Москве объемы экспресс-тестирования на COVID-19 горожан увеличились более чем в два раза, сообщается на портале мэра столицы.

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По данным на 17 ноября, экспресс-тестирование прошли около 200 тысяч москвичей. У 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась коронавирусная инфекция.

Сделать экспресс-тест на коронавирус могут бесплатно все желающие. Для этого взрослым понадобится только паспорт гражданина РФ, детям — свидетельство о рождении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открыт 71 пункт экспресс-тестирования на COVID-19. Подать заявку можно онлайн.

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