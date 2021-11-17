Назарово, Красноярский край, 17 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») возбуждено в городе Назарово Красноярского края после гибели трёхлетней девочки при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Пожар произошёл ночью 17 ноября в одном из частных домов. В нём проживала семья с четырьмя детьми (три года, семь лет, восемь лет, десять лет).

В доме было печное отопление. Предположительная причина возгорания — неправильная эксплуатация печи. Рядом с ней стояла мебель. От нагрева загорелось кресло.

Во время пожара проснулся старший ребёнок. Затем все члены семьи начали покидать дом, однако младшую девочку не смогли спасти из-за сильного возгорания и задымления.

Остальные дети получили незначительные ожоги. Медики оказали им необходимую помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые судебные экспертизы.