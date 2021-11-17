Хартум, 17 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Политические заключенные в Судане, в том числе отстраненный от должности суданский премьер-министр Абдалла Хамдук, будут освобождены в течение двух дней. Об этом 16 ноября сообщил представитель недавно сформированного Суверенного совета республики Малик Агар в интервью телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По словам члена нового органа, он встречался с Хамдуком, заявившим о том, что «согласится с решением, которое примет народ». Агар также призвал все политические силы страны «возобновить переговоры без предварительных условий».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что создание Суверенного совета Судана стало «шагом назад» для этой африканской республики. Она призвала власти страны как можно скорее вернуться к гражданскому правлению.