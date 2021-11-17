Кувандык, Оренбургская область, 17 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Кувандыкском городском округе Оренбургской области к административной ответственности привлечен предприниматель, с которым был заключен контракт на капремонт спортзалов школы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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По данным ведомства, подрядчик сорвал контракт. В установленные сроки договор не исполнен. В адрес бизнесмена внесено представление, возбуждено административное дело.

По итогам рассмотрения административного производства подрядчик оштрафован на 56 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.