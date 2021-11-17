Берлин, 17 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Девять человек останутся в подчинении и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель после того, как она выйдет на пенсию. На содержание офиса Меркель пойдут средства из госбюджета, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на письмо германского минфина.

President.gov.ua Ангела Меркель

В этом документе говорится, что Меркель, сложив с себя полномочия канцлера, «продолжит выполнение обязанностей в интересах федерального правительства, которые соответствуют её текущему служебному положению». Её собственное бюро будет состоять из руководителя, его заместителя, двух секретарей, двух референтов, офисного работника и двух водителей.

Оклад руководителя офиса составит 10,4 тыс. евро. Всё бюро будут содержать за счёт упразднения должностей в оборонном ведомстве. Сама Меркель после выхода на пенсию будет получать, вероятно, около 15 тыс. евро в месяц.

Ранее в Германии уже критиковали обеспечение работы бюро бывших канцлеров и президентов, отмечает издание. Теперь критика в адрес Меркель прозвучала из уст представителя партии «Левые» Гезине Лёцш.

«Изобильное оснащение её будущего бюро производит впечатление, словно она хочет создать теневое ведомство канцлера», — заявила Лёшц.

Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркель стала федеральным канцлером Германии в 2005 году. Новое правительство ФРГ пока не сформировано, с 26 октября 2021 года Меркель исполняет обязанности канцлера.

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