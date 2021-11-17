Пекин, 17 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Торжественное открытие Центра космической погоды российско-китайского консорциума состоялось в Пекине. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба метеорологического управления КНР в официальном аккаунте в соцсети WeChat.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

На церемонии открытия Центра присутствовали заместитель главы метеорологического управления Китая Юй Жуцун и замглавы главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ. Со стороны Китая Центр будет работать под управлением этих двух ведомств, со стороны России — под управлением Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Юй Жуцун выразил надежду на двустороннее развитие сотрудничества в сфере обмена информацией и проверки прогнозов, для предоставления точных данных и услуг для гражданской авиации.

«Сотрудничество с Россией в международных делах и выполнении международных обязанностей позволит Китаю усилить его влияние в сфере мониторинга космической погоды для нужд авиации», — пояснил Юй Жуцун.

Российско-китайский консорциум станет четвёртым глобальным поставщиком информации о космической погоде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объём китайских инвестиций в Подмосковье составил более 750 млн долларов, это пятая часть всего внешнеторгового оборота региона.