Оренбург, , 08:15 — REGNUM Авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцируемый в Оренбурге, начал передавать сжиженный кислород в медицинские учреждения Оренбуржья для лечения пациентов с COVID-19 в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

пресс-служба ЦВО «Ранее данный авиационный полк передавал кислород в лечебные учреждения Башкирии по запросу региональных властей».

Отмечается, что за прошедшую неделю по запросу региональных властей военные лётчики уже передали в центры по борьбе с коронавирусом пять тонн сжиженного кислорода медицинского качества. Он вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями и используется в кислородной системе воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа при выполнении высотных полётов.

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Как сообщало ИА REGNUM, медицинские учреждения Севастополя и Крыма получили с аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа очередную партию сжиженного кислорода, переданную для лечения пациентов от последствий COVID-19.

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