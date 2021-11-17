Уфа, 17 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Завода по производству катализаторов для нефтехимических процессов намерены создать на территории ОЭЗ «Алга» в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На заводе

Сообщается, что этот инвестиционный проект получил поддержку на заседании экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга».

»Проект основан на внедрении результатов фундаментальных исследований и разработок в производство конкурентоспособной малотоннажной химической продукции с перспективой выхода на российский и международные рынки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на его реализацию намерены направить около пяти млрд рублей и создать 75 новых рабочих мест. Инвестор планирует приступить к строительству в следующем году, а запустить производство в 2024 году.

Предполагается, что основными потребителями продукции будут российские заводы: до 75% продукции планируют реализовывать на отечественном рынке.

«Подобные проекты малотоннажной химии являются приоритетными для развития промышленности и оказывают комплексное влияние на развитие смежных отраслей экономики. Так, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина объем производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции по сравнению с 2020 годом должен увеличиться к 2030 году на 70%. Считаю, что рассмотренный сегодня проект уникален как для республики, так и для России, так как не имеет аналогов в стране. Мы конечно же приложим все усилия, чтобы поддержать данный проект», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии, председателя экспертного совета особой экономической зоны Илшата Тажитдинова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на территории особой экономической зоны «Алга» зарегистрированы девять резидентов.