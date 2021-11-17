Москва, , 08:14 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России разработала ряд предложений, которые позволят стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС России Fas.gov.ru

В службе отметили, что предложения подготовлены после консультаций с нефтяными компаниями. Одно из предлагаемых изменений — увеличение норматива продаж дизтоплива на бирже до 10% с 7,5%.

«Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель», — полагают в ФАС.

Другие предложения касаются сокращения суррогата и оптимизации перевозки топлива.

Напомним, осенью 2021 года стоимость зимнего дизтоплива в России подскочила до рекордных значений. В Минэнерго РФ его объяснили ажиотажным спросом трейдеров и сохранением высоких цен на нефть на мировых рынках.

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