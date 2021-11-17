Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:13 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Усть-Коксинском районе, где выявили 14 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Турочакского и других районов.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 23 851, в том числе: 7521 — в городе Горно-Алтайске, 3588 — в Майминском районе, 3121 — в Кош-Агачском районе», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 21 183 человека, в том числе 18 за последние сутки.