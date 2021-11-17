Москва, 17 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 ноября закрылись небольшим ростом. Баррель нефти Brent подорожал на 0,30%, до $82,32. Цена остаётся в боковом тренде из-за ралли индекса доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Nysepost.com Нефтедобыча

Сильная макростатистика и ястребиные высказывания представителей ФРС США толкают вверх доходность десятилетних гособлигаций и поддерживают доллар по всем фронтам.

Также повышение нефтяных котировок сдерживает рост числа заболеваний коронавирусом в Европе.

Последние данные Американского института нефти (API) показали, что за минувшую неделю запасы нефти увеличились на 0,655 млн баррелей (прогноз был +1,4 млн).

Запасы бензина сократились на 2,792 млн баррелей (прогноз был +0,6 млн). Запасы дистиллятов выросли на 0,107 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн).

Сегодня, 17 ноября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе. Баррель Brent стоит $81,73 (-0,74%). Индекс доллара обновил максимум на 96,27.

При таком внешнем фоне высока вероятность снижения цены до $81,00. Чтобы рост возобновился с новой силой, покупателям надо сегодня закрыть день выше $83.25.

Поддержкой выступает уровень $80. Если продавцы пройдут его, то цена двинется к уровню $77,50.

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