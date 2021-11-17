Хельсинки, 17 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Сборная Франции одержала победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

В составе французской команды голы забили нападающие Карим Бензема на 66-й минуте и Килиан Мбаппе на 76-й.

Сборная Франции заняла первое место в группе D, набрав 18 очков, и напрямую вышла на чемпионат мира. Второй стала сборная Украины, которая вышла в стыковые матчи.

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