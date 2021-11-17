Джакарта, 17 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло прибрежный район Бенкулу в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло в 10:30 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 65 км от Бенгкулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.