Чебоксары, 17 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении директора одной из компаний. Он продал сыну и себе по заниженным ценам соответственно гараж и офисное здание, которые принадлежали обществу, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Гаражи

Перед судом предстанет директор коммерческой фирмы из Чебоксарского района, специализирующейся на землеустроительных и топографических работах. По версии правоохранителей, в декабре 2013 года фигурант уголовного дела сфальсифицировал протокол собрания учредителей о согласии продать гараж за 25 тыс. рублей при его реальной стоимости 438 тыс. рублей. Следствие считает, что на основании поддельного протокола и договора купли-продажи гараж был зарегистрирован на сына.

Также правоохранители установили, что аналогичным образом обвиняемый продал сам себе принадлежащее обществу двухэтажное офисное здание: стоимость выкупа, как полагает следствие, составила 100 тыс. рублей при реальной цене более 4,8 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что обвиняемый признал вину и возместил ущерб. Ему инкриминируют совершение мошенничества с использованием служебного положения (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в чувашском Марпосаде вынесен обвинительный приговор бывшему директору муниципального предприятия и его супруге, уличённых в хищении бюджетных средств. Это вскрылось при проверке освоения средств гранта, выделенного в рамках программы поддержки малого бизнеса.

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