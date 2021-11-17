Пекин, 17 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Вашингтон обратился к Пекину с предложением использовать часть нефти из стратегических резервов страны для стабилизации быстро растущих нефтяных цен. Об этом 17 ноября сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

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Как указывает издание, эта тема обсуждалась в ходе встречи в режиме онлайн между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, уточняется, что также эту тему обсуждали в ходе разговора по телефону за два дня до этого госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И.

«Одна из насущных проблем для обеих сторон — это энергоснабжение. В настоящее время энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали», — приводит слова источника газета.

Также он добавил, что китайские власти в целом проявляют открытость в этом вопросе, однако еще не стали брать на себя какие-либо конкретные обязательства, заявляя, что нужно учитывать внутренние потребности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent за последние 15 часов успела развернуться на ходу и вновь заметно отскочила вверх, оперативно преодолев путь от десятидневного минимума в $80,67 по состоянию на 18: 20 по мск 15 ноября и до $83 за баррель сегодня, 16 ноября.