Петропавловск-Камчатский, 17 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Арбитраж Камчатского края 8 декабря 2021 года начнёт рассматривать иск АО «Озерновский рыбоконсервный завод №55» из группы компаний, аффилированных с семьей губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Иск к Северо-Восточному управлению Росрыболовства является финансовым, сумма составляет почти 22 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Primorsky.ru Олег Кожемяко

Заявление было подано ещё в конце октября 2021 года, но из-за недочетов оставлено без движения. Недочёты устранены, дело рассмотрят в декабре.

Сумма требований по иску — 21 985 617,82 рубля. Из материалов дела известно, что она заявлена в том числе как проценты «за пользование чужими денежными средствами». В своём иске рыбоконсервный завод ссылается на некое уведомление от 16.03.2020 года № 2207-ХЛ/У09. Прочие детали пока не сообщались.

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Напомним, АО «Озерновский РКЗ №55» совместно ещё с пятью рыбопромышленными предприятиями входит в группу компаний Salmonica, позиционирующую себя среди дальневосточных лидеров в этой отрасли. Актив аффилирован с семьей губернатора Приморского края Олега Кожемяко, бизнесом в которой занимаются супруга главы региона Ирина Герасименко, сын Никита Кожемяко, а также Ольга Кравченко. Последнюю СМИ называют родной сестрой Кожемяко.