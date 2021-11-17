Москва, 17 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. С открытия утренней сессии 16 ноября рубль открылся ростом на фоне повышения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Оптимизм на рынке с утра царил из-за прошедшей в позитивном ключе онлайн-встречи лидеров США и Китая, а также подписания американским президентом инфраструктурного пакета на $1 трлн.

С ростом индекса доллара и снижением цен на нефть, рубль опять оказался под давлением. На американской сессии продажи рубля увеличились после выхода американской статистики.

Сильные данные по розничным продажам, промышленному производству и рынку жилья в США указывают на более раннее повышение ставок ФРС США.

Завершились торги по рублёвым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,87%, до 73,13 руб., евро/рубль — на 0,41%, до 82,71 руб., фунт/рубль — на 0,90%, до 98,21 руб.

Сегодня, 17 ноября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе. Баррель нефти марки Brent стоит $81,73. Курс доллара подрос до 73,33 руб.

Укрепление доллара и геополитическая напряженность вокруг России продолжают сдерживать покупателей.

У нацвалюты остается одна поддержка — продажа валюты экспортерами для уплаты налоговых платежей. По доллару ожидается умеренное повышение до 73,90 руб. к концу недели.

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