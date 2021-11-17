Оренбург, 17 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Назначена дата рассмотрения иска прокурора Оренбургской области к губернатору Денису Паслеру и Законодательному собранию. Оренбургский областной суд дело о бюджете 30 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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Прокурор требует признать недействующим прогнозный план приватизации государственного имущества на 2021 год. Речь идет о приватизации ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (ОКЭС).

Ранее прокуратура вносила протест, требуя отменить распоряжение минприроды региона. Надзорное ведомство считает, что документ противоречит законодательству. Выявленные нарушения касаются отсутствия социально-экономического обоснования необходимости приватизации, а также несоблюдения принципа открытости приватизации государственного имущества.

В министерстве, в свою очередь, заявили, что процесс приватизации проходит в рамках закона. В результате Заксобрание отклонило прокурорский протест. В то же время спикер Сергей Грачёв обратил внимание на то, что прокуратура в праве обратиться в суд.

Стоит отметить, государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» создано 1 октября 1976 года. Основной вид деятельности — передача и распределение электроэнергии, соответствующей стандартным требованиям качества, а также технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.

В состав ГУП «ОКЭС» входят исполнительный аппарат управления и филиалы: Абдулинский, Бузулукский, Бугурусланский, Орский и Сорочинский. Всего обслуживанием потребителей занимаются 29 районов электрических сетей (РУЭС). Общая протяженность линий электропередачи напряжением 6−10−0,4 кВ составляет 6706,8 км, трансформаторных подстанций 2813 единиц общей мощностью 819,549 МВт. Для надежного электроснабжения объектов жизнеобеспечения области в постоянной готовности находятся 125 дизельных электростанций общей мощностью 5713,8 кВт.