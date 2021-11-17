Москва, 17 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Излишнее употребление зелени снижает эффективность препаратов, разжижающих кровь. Об этом заявил врач Александр Мясников 16 ноября в эфире телеканала «Россия 1»

Rick Harris Брокколи

Он пояснил, что в таких продуктах питания, как зеленая фасоль, брокколи и шпинат, содержится витамин K, являющийся «антагонистом» средств для лечения тромбоза. При этом телеведущий отметил, что указанный витамин не вызывает тромбоз. Мясников призвал исключить из рациона зелень во время приема препаратов для разжижения крови.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Александр Мясников предупредил, что пища с высоким содержанием животных жиров, сахара и соли, а также грейпфрутовый сок, повышают риск образования кальциевых камней в почках.