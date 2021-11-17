Лондон, , 07:57 — REGNUM Великобритания и Украина не хотят проявлять враждебность к России, но обеспокоены якобы существующей военной активностью близ российско-украинской границы, заявили 16 ноября главы оборонных ведомств этих стран Бен Уоллес и Алексей Резников после встречи в Киеве.

Украина и Великобритания подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере Flickr.com

«У наших правительств нет желания быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию», — цитирует Уоллеса пресс-служба британского МИД.

Стороны выразили обеспокоенность «наращиванием военной мощи» у границ Украины и приверженность поддержке друг друга для «защиты наших общих ценностей и свобод».

Ранее в пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что министры обороны Британии и Украины обсудили в ходе встречи ситуацию в районе Черного и Азовского морей и подписали ряд соглашений.

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