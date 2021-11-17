Нью-Дели, , 07:53 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 10 197 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, в стране с начала пандемии подтвердили 34 466 598 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике умер 301 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего в Индии жертвами осложнений COVID-19 стали 464 153 человека.

В настоящее время в Индии числится 128 555 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом в ведомстве отмечают, что этот показатель является самым низким за прошедшие 527 дней. Отмечается, что к 17 ноября в республике уже выздоровели 33 873 890 человек.