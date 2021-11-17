Вашингтон, 17 ноября 2021, 07:53 — REGNUM Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что наращивание Китаем военного потенциала в перспективе позволит Пекину нанести удар первым. Об этом Хайтен заявил 16 ноября в интервью телеканалу CBS.
Один из вопросов журналиста касался проведённых недавно Китаем испытаний гиперзвукового оружия.
Комментируя эти и другие разработки КНР в военной сфере, генерал заявил, что именно так выглядит оружие, позволяющее нанести первый удар.
16 октября британская газета Financial Times сообщила, что в августе Китай с помощью ракеты-носителя осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что на руководство США испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем произвели почти такое же впечатление, как запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли.
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