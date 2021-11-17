Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что наращивание Китаем военного потенциала в перспективе позволит Пекину нанести удар первым. Об этом Хайтен заявил 16 ноября в интервью телеканалу CBS.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из вопросов журналиста касался проведённых недавно Китаем испытаний гиперзвукового оружия.

Джон Хайтен «Они запустили ракету большой дальности. Она облетела земной шар, от неё отделился планирующий гиперзвуковой блок, который долетел до Китая и поразил цель в Китае».

Комментируя эти и другие разработки КНР в военной сфере, генерал заявил, что именно так выглядит оружие, позволяющее нанести первый удар.

Джон Хайтен «Зачем они развивают весь этот потенциал? Это похоже на оружие первого применения».

16 октября британская газета Financial Times сообщила, что в августе Китай с помощью ракеты-носителя осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что на руководство США испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем произвели почти такое же впечатление, как запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли.

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