Уфа, 17 ноября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Второй вертолет для санитарной авиации поступил в Башкирию. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Rosminzdrav.ru Вертолет Национальной службы санитарной авиации

Сообщается, что воздушное судно с медицинским модулем было передано в рамках «Транспортной недели» в Москве транспортному навигационному центру республики.

«Это важное событие для нашей республики. Благодаря системной работе в данном направлении мы сможем значительно повысить оперативность эвакуации пациентов на специализированном воздушном судне в ведущие медицинские центры, а также создать соответствующую инфраструктуру на территории республики», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Ранее в регионе ввели в эксплуатацию две вертолетные площадки около республиканского клинического перинатального центра и клиники Башкирского государственного медицинского университета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утверждена Стратегия развития санитарной авиации в республике до 2024 года. Первый российского вертолета АНСАТ поступил в регион летом прошлого года.