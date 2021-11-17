Минск, , 07:50 — REGNUM Белорусские службы развернули временный пункт размещения для мигрантов, собравшихся на границе с Польшей. Спальные места, тепло и еда появились в одном из ангаров местного логистического центра, сообщил 17 ноября телеканал РЕН-ТВ.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего во временном пункте разместились около тысячи человек — небольшая часть тех, кто прибыл на границу с Польшей для переезда в Евросоюз. Другие предпочли остаться в палатках у контрольно-пропускного пункта несмотря на то, что на улице становится всё холоднее.

Напомним, власти Польши отказались впустить мигрантов в страну, обвинив Белоруссию в провокации с использованием людей на границе. После очередной попытки нелегалов прорваться через ограждения, в Варшаве заявили, что к новой атаке были причастны силовики Белоруссии.

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