Петропавловск-Камчатский, , 07:49 — REGNUM В Камчатском крае стабилизируется ситуация с перевозками грузов, долгое время ожидавших отправки в портах Приморского края. В регион отправлены более 1100 контейнеров, рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Информацию о ситуации опубликовала пресс-служба правительства региона.

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Выходом из сложившейся ситуации глава края назвал развитие портовой инфраструктуры и запуск регулярной перевозки грузов по Северному морскому пути.

«На ряде российских верфей уже строятся грузопассажирские суда для обеспечения потребностей Камчатского края. Первый из них — «Анатолий Чернеев» — приступит к работе уже в 2022 году, за счёт чего удастся начать снижение дефицита провозных мощностей, о котором говорил министр транспорта РФ. Второе направление — это модернизация портов, поскольку это не только вопросы жизнеобеспечения, но и огромный потенциал для развития: создание новых рабочих мест и использование новых механизмов логистики, регулярное сообщение Северным морским путём. Севморпуть уже конкурентоспособный канал по сравнению с Суэцким и Южным. В следующем году мы начнём регулярные рейсы по доставке рыбопродукции с Дальнего Востока, при этом в обратном направлении к нам на Камчатку будут приходить необходимые грузы, товары и продукты из центральных регионов России. Значит, от таких перебоев, как сегодня, мы будем застрахованы», — сказал Владимир Солодов.

По его словам, сейчас среднее время от прихода судна в порт до постановки к причалу составляет менее суток. В настоящий момент в порту ожидает отправки на Камчатку 1008 TEU, которые будут погружены в ближайшее время согласно графику.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта России займётся формированием транспортной модели, которая позволит отследить время, затраченное на доставку грузов из портов Владивостока в регионы ДФО. Соответствующее поручение дал министерству полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.