На Камчатку отправляют контейнеры, застрявшие в порту Владивостока
Петропавловск-Камчатский, 17 ноября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Камчатском крае стабилизируется ситуация с перевозками грузов, долгое время ожидавших отправки в портах Приморского края. В регион отправлены более 1100 контейнеров, рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Информацию о ситуации опубликовала пресс-служба правительства региона.
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Выходом из сложившейся ситуации глава края назвал развитие портовой инфраструктуры и запуск регулярной перевозки грузов по Северному морскому пути.
По его словам, сейчас среднее время от прихода судна в порт до постановки к причалу составляет менее суток. В настоящий момент в порту ожидает отправки на Камчатку 1008 TEU, которые будут погружены в ближайшее время согласно графику.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта России займётся формированием транспортной модели, которая позволит отследить время, затраченное на доставку грузов из портов Владивостока в регионы ДФО. Соответствующее поручение дал министерству полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.