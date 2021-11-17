Чебоксары, 17 ноября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Чувашии экспертиза установила причину смерти двух человек в Чебоксарском районе. Они скончались от отравления угарным газом, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Cap.ru Газовые трубы

ЧП произошло 13 ноября 2021 года в одной из квартир в деревне Вурманкасы-Туруново Чебоксарского района. Здесь были обнаружены тела двух мужчин, с признаками отравления госпитализировали женщину.

«Судебно-медицинское исследование установило, что причиной смерти стало отравление угарным газом», — говорят правоохранители.

Следствие полагает, что в квартире неправильно использовался индивидуальный газовый котёл: по данным управления, его регулярно включали и выключали на непродолжительное время, что привело к обледенению конденсата в дымоходной трубе и при отсутствии достаточной тяги в помещении скопился угарный газ.

Силовики призывают жителей быть предельно внимательными при использовании обогревательных приборов, следовать инструкции, регулярно проверять вентиляцию и тягу.

Ранее проверку по данному факту организовали МВД по Чувашии и республиканская прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2021 года в Волгоградской области в результате отравления угарным газом погибли трое мужчин. По данным следствия, они приехали на строительство из Иркутской области и Чувашии.

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