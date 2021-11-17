Лысьва, Пермский край, , 07:44 — REGNUM В городе Лысьве Пермского края под угрозой утраты оказался историческое здание — Дом (заведение) купца Буктемирова с типографией. Он является объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Лысьвенского городского суда.

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Памятник архитектуры находится в плачевном состоянии. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась с иском к собственникам нежилого здания о возложении обязанности по проведению работ по сохранению здания, которое с 2000 года состоит на учете и охраняется государством.

«В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что неудовлетворительное состояние спорного объекта свидетельствует об отсутствии со стороны собственников действенных мер по его содержанию, что может привести к утрате в дальнейшем объекта культурного наследия, и, как следствие, к нарушению прав граждан на обеспечение сохранности объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений, что не допустимо», — сказали в пресс-службе судебной инстанции.

Иск инспекции удовлетворен заочным решением суда. Ответчик обязан до 30 мая 2022 года разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия и в срок до 30 января 2023 года провести производственные работы по его сохранению. Заочное решение не вступило в законную силу.