Ханой, , 07:39 — REGNUM Национальный авиаперевозчик Вьетнама Vietnam Airlines впервые в истории осуществит прямой рейс в США, сообщает вьетнамское новостное агентство (VNA).

Самолет

Сообщается, что Vietnam Airlines получила 16 ноября официальное разрешение федерального управления гражданской авиации США на осуществление прямых пассажирских авиарейсов из Вьетнама в Соединенные Штаты. Таким образом, она стала первой в истории вьетнамской авиакомпаний, выполняющей регулярные рейсы в Соединенные Штаты.

Отмечается, что первый рейс Хошимин — Сан-Франциско состоится 28 ноября. Общая длительность полета составит около 13 часов и 50 минут. Предполагается, что сначала авиаперевозчик будет выполнять по два рейса еженедельно. Позднее их количество может увеличиться до семи.