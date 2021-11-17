Краснокамск, Пермский край, 17 ноября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Пермском крае на скамье подсудимых окажется группа вымогателей. Уголовное дело поступило в Краснокамский городской суд, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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По версии следствия, преступная группа создана в декабре 2019 года. В ее состав вошли четверо жителей города, в том числе спортсмены, занимающиеся различными видами единоборств. Организатором являлся 30-летний житель краснокамец. Основной деятельностью злоумышленников стало вымогательство денег под придуманным предлогом.

В течение почти двух лет вымогатели выискивали жителей Краснокамска и требовали от них деньги в размере от 15 до 50 тысяч рублей. В ход шли угрозы и физическая сила. Избитые и запуганные жертвы выполняли требования злоумышленников и не обращались в полицию.