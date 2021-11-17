Владивосток, 17 ноября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали 17 ноября депутата Заксобрания Приморского края Артёма Самсонова. В его квартире проходит обыск, сообщило «Октагон.Восток» со ссылкой на однопартийцев депутата и его адвоката. В региональном парламенте Артём Самсонов представляет партию КПРФ.

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Задержание произошло на улице, депутата вывели из автомобиля и надели наручники на глазах у его жены. По информации PRIMPRESS, причиной задержания депутата стали подозрения в педофилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сотрудники полиции Саратова задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Поводом для задержания стали его действия на избирательном участке на сентябрьских выборах.