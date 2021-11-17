Москва, 17 ноября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Шесть автомобилей столкнулись на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 17 ноября сообщает Департамент транспорта Москвы в своём телеграм-канале.

ДТП

Авария произошла на 77-м километре МКАД, на внешней стороне автотрассы, возле развязки с Северо-Восточной хордой. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Движение в районе ДТП затруднено, автотранспорт может передвигаться лишь по двум полосам из пяти. Информация о возможных пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Стоит отметить, что согласно прогнозам метеорологов, в Москве 17 ноября ожидаются заморозки и гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате ДТП на автотрассе под Екатеринбургом.