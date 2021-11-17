Екатеринбург, , 07:31 — REGNUM В Екатеринбурге один из местных жителей потребовал от своей бывшей возлюбленной возврата потраченных на неё денег. Об этом пишут СМИ.

Суд



По данным Е1.ru, пара жила вместе два года. Местом проживания была ипотечная квартира женщины. Теперь бывший требует возврата денег, которые переводил на её карту. В общей сложности, с учётом процентов, а также расходов на адвоката и за почтовую корреспонденцию, сумма составляет 625 тыс. рублей.

Иск уже направлен в суд. Отметим, не все юристы верят в успех процесса. А интернет-пользователи разделились в оценке этой ситуации.