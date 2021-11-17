Красноярск, , 07:31 — REGNUM В перечень граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19 в Красноярском крае, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также жители от 60 лет и старше. Об этом 17 ноября в своём телеграм-канале сообщил главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

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«Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 г. », — отметил Горяев.

Что касается ранее указанных в постановлении категорий граждан, для них срок прохождения полного курса вакцинации остался прежним — до 15 декабря текущего года.

По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора, в регионе сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией среди граждан в возрасте от 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в Красноярском крае выявлено 142 743 носителя коронавируса, выздоровели 126 435 человек, скончался 7041 ковид-пациент.

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