Нур-Султан, , 07:30 — REGNUM Полиция Карагандинской области (Казахстан) проверяет заявление гражданина России о том, что его в течение 20 лет незаконно лишали свободы и принуждали к труду. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Заключение

На основании поступившего заявления полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Подозреваемый в преступлении местный житель задержан.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду», — сказал представитель ведомства.

По его словам, подозреваемому также 44 года, после задержания с ним проводятся следственные действия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казахстане из трудового рабства освободили мужчину, который приехал в республику из Советского Союза ещё до его распада.

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