Ульяновск, 17 ноября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохранилась тенденция снижения выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативной информации управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 16 ноября официально выявлено 506 носителей новой коронавирусной инфекции, что на четыре случая меньше, чем было по итогам 15 ноября. Ежесуточное снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом регистрируется с ноября.

Всего в Ульяновской области сделано 1 448 640 лабораторных тестов на наличие вируса. В настоящее под наблюдением остаются 21 240 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с начала пандемии лабораторно подтверждено 104 404 случая заражения коронавирусом, выздоровели 93 810 человек, скончались 3193 ковидных больных.