Париж, 17 ноября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Французские морские службы спасли с терпящих бедствие лодок с нелегальными мигрантами 272 человека, пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш и оказаться в Великобритании. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря.

Лодка с мигрантами

пресс-служба префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря «В ночь с 15 на 16 ноября Региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS), расположенный на мысе Гри-Не, сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Ла-Манша вблизи департаментов Нор и Па-де-Кале».

Первая лодка с нелегалами была обнаружена французскими моряками вблизи коммуны Кале, с неё спасатели эвакуировали 44 человека. Наибольшее число беженцев спасли с лодки, терпящей бедствие неподалёку от коммуны Булонь-сюр-Мер, на которой оказалось 52 человека.

В спасательных операциях, проводимых в ночь на 16 ноября, было задействовано семь катеров морской жандармерии и спасательной службы. Доставленных на берег спасённых нелегалов после осмотра врачами передали в руки пограничной полиции.

По данным властей, за период с 1 января по 31 августа 2021 года, из 15,4 тыс. нелегальных мигрантов, которые попытались преодолеть Ла-Манш и добраться до Великобритании, морскими службами Франции было спасено 3,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за два дня октября около 40 небольших лодок, на борту которых было 1115 мигрантов, пересекли Ла-Манш чтобы оказаться в Британии.