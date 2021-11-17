Омск, 17 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Пропавший девятилетний мальчик нашёлся в Омске, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в областном следственном управлении СКР.

Школьники

По данным ведомства, проводится доследственная проверка по факту пропажи мальчика, который вечером 16 ноября не смог попасть домой из-за потерянных ключей.

Утром 17 ноября школьник нашёлся. Оказалось, что он ночевал у незнакомой женщины. Увидев замёрзшего мальчика на улице, она пригласила его к себе, а утром привела домой и передала матери.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшего подростка ищут на Среднем Урале.

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