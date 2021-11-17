Якутск, , 07:15 — REGNUM Для создания круглогодичного автомобильного сообщения по Якутии необходимо будет построить три моста — через реки Лена, Вилюй и Алдан. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства республики.

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По его мнению, за решение обеспечить связанность Якутии круглый год функционирующими автомобильными дорогами необходимо благодарить президента РФ Владимира Путина.

Стоимость Вилюйского и Алданского моста предварительно оценивается в 40 млрд рублей на каждый. На мост через реку Лена потратят около 80 млрд рублей (стоимость также предварительная).

«Президент России очень хорошо разбирается в вопросах транспортной системы в Якутии, знает нашу уникальность, проблемы и системно нас поддерживает. Появление поручения, которое касается не только Ленского моста, но и сети федеральных дорог, поможет Минтрансу России решить эту глобальную проблему быстрее. Безусловно, это огромные капитальные затраты. Стоимость Ленского моста будет понятна после экспертизы. Стоимость Алданского и Вилюйского мостов, по оценкам экспертов, будет в размере 40 млрд рублей каждый. Безусловно уверен, что они будут построены, и Якутия, огромная часть нашей страны, наконец-то станет связанной», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, министерству транспорта поручено обдумать круглогодичное функционирование федеральных автодорог Якутии «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.